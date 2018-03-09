Випуск новин за 13:00: Запобіжний захід для Рубана. Незвичний спосіб розрахунку за проїзд
Випуск новин 13:37, 9 березня 131 Читать новость на русском
У випуску новин за 9 березня станом на 13:00 – керівнику Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимиру Рубану у ці хвилини обирають запобіжний захід. Йому інкримінують підготовку терористичного акту. Київська підземка сьогодні ввела незвичний спосіб оплати проїзду. Пасажири можуть проїхати безкоштовно, якщо зачитають вірш Тараса Шевченка.
Також у випуску:
У столиці Афганістану терорист підірвав себе біля місцевої шиїтської мечеті.
У Польщі сталася масштабна аварія з українцями.
Один український захисник загинув на Сході України.
Джерело: 24 Канал
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