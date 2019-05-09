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      9 ТРАВНЯ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД
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      Випуск новин за 13:00: Затримання Олени Бережної. Виплати військовим

      Випуск новин 52 Читать новость на русском

      У випуску новин за 9 травня станом на 13:00 – перед початком акції "Безсмертний полк" поліція затримала матір загиблої екс-нардепки "Партії регіонів" Олену Бережну. Жінка намагалася пройти на периметр проведення маршу в футболці в кольорах георгіївської стрічки. Військові на передовій отримуватимуть ще плюс п'ять тисяч гривень щомісяця.

      Також у випуску:

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      Ріпчаста цибуля в Україні подорожчала у п'ять разів.

      У Києві обмежили рух на деяких вулицях.

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      Теги: День Перемоги 9 травня Випуск новин
      Джерело: 24 канал
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