Випуск новин за 13:00: Затримання Олени Бережної. Виплати військовим
У випуску новин за 9 травня станом на 13:00 – перед початком акції "Безсмертний полк" поліція затримала матір загиблої екс-нардепки "Партії регіонів" Олену Бережну. Жінка намагалася пройти на периметр проведення маршу в футболці в кольорах георгіївської стрічки. Військові на передовій отримуватимуть ще плюс п'ять тисяч гривень щомісяця.
Також у випуску:
В Україні відзначають річницю боїв за Маріуполь.
Ріпчаста цибуля в Україні подорожчала у п'ять разів.
У Києві обмежили рух на деяких вулицях.
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі