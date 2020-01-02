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      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2019 ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ
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      Випуск новин за 13:00: Затримання псевдомінера. Жахлива авіакатастрофа на острові Тайвань

      Випуск новин 13 Читать новость на русском

      У випуску новин за 2 грудня станом на 13:00 – у Дніпрі затримали 48-річного чоловіка, який повідомив про замінування двох вокзалів. Йому загрожує до шести років позбавлення волі. У горах Тайваню розбився військовий гелікоптер. В авіакатастрофі загинув керівник збройних сил регіону та семеро військових.

      Також у випуску:

      Минулої доби російські найманці тричі відкривали вогонь по позиціях українських військових. Внаслідок обстрілів поранення отримав один боєць. 

      Через потужну повінь в Індонезії загинула щонайменше 21 людина, понад 30 тисяч мешканців були евакуйовані до тимчасових притулків.

      Крістіна Квін призначена тимчасово повіреною у справах США в Україні. Вона була заступницею Вільяма Тейлора, який склав свої повноваження.

      В Україну повернули викрадену нацистами картину художника Михайла Паніна під назвою "Таємний виїзд Івана Грозного перед опричниною". 

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      Теги: Випуск новин Новини Дніпра Фейкові замінування Жертви
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