Випуск новин за 13:00: Затримання псевдомінера. Жахлива авіакатастрофа на острові Тайвань

У випуску новин за 2 грудня станом на 13:00 – у Дніпрі затримали 48-річного чоловіка, який повідомив про замінування двох вокзалів. Йому загрожує до шести років позбавлення волі. У горах Тайваню розбився військовий гелікоптер. В авіакатастрофі загинув керівник збройних сил регіону та семеро військових.

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