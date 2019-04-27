Випуск новин за 13:00: Завал шахти на Луганщині. Паспорти РФ для окупованого Донбасу

У випуску новин за 27 квітня станом на 13:00 – з-під завалів шахти на окупованій Луганщині рятувальники дістали 13 тіл. Ще одне тіло наразі залишається під землею. Рішення Володимира Путіна видавати російські паспорти жителям окупованих територій України обійдеться бюджету Росії в декілька мільярдів доларів.

Також у випуску: Минулої доби російські найманці 23 рази порушили режим припинення вогню, з них дев'ять разів – із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів. На окупованій частині Луганщини ОБСЄ виявили понад півсотні танків, а також важку броньовану техніку, "Гради" та зенітно-ракетне озброєння. У Москві затримали українського мільйонера та екс-депутата Павла Климеця.

Джерело: 24 канал