Випуск новин за 13:00: Завал шахти на Луганщині. Паспорти РФ для окупованого Донбасу
У випуску новин за 27 квітня станом на 13:00 – з-під завалів шахти на окупованій Луганщині рятувальники дістали 13 тіл. Ще одне тіло наразі залишається під землею. Рішення Володимира Путіна видавати російські паспорти жителям окупованих територій України обійдеться бюджету Росії в декілька мільярдів доларів.
Також у випуску:
Минулої доби російські найманці 23 рази порушили режим припинення вогню, з них дев'ять разів – із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів.
На окупованій частині Луганщини ОБСЄ виявили понад півсотні танків, а також важку броньовану техніку, "Гради" та зенітно-ракетне озброєння.
У Москві затримали українського мільйонера та екс-депутата Павла Климеця.
Джерело: 24 канал
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