Випуск новин за 13:00: Зустріч диктаторів. Пробіг під каштанами у Києві
У випуску новин за 3 червня станом на 13:00 – Башар Асад зібрався в гості до Кім Чен Ина. Про плани відвідати КНДР, сирійський президент розповів під час вручення грамот новим послам Сирії в Північній Кореї. На Михайлівській площі в Києві стартував 26-й "Пробіг під каштанами" під гаслом "Біжу заради маленьких сердець".
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Джерело: 24 канал
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