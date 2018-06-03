Випуск новин за 13:00: Зустріч диктаторів. Пробіг під каштанами у Києві

У випуску новин за 3 червня станом на 13:00 – Башар Асад зібрався в гості до Кім Чен Ина. Про плани відвідати КНДР, сирійський президент розповів під час вручення грамот новим послам Сирії в Північній Кореї. На Михайлівській площі в Києві стартував 26-й "Пробіг під каштанами" під гаслом "Біжу заради маленьких сердець".

Також у випуску: Бойовики обстріляли пункт пропуску Березове. Через піщані бурі в Індії загинули 17 людей. На Львівщині учасник АТО вирощує полуницю.