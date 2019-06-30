Випуск новин за 13:00: Зустріч Трампа та Кім Чен Ина. Борги Росії у ПАРЄ

У випуску новин за 30 червня станом на 13:00 – президент Сполучених Штатів Дональд Трамп зустрівся із лідером Північної Кореї Кім Чен Ином у демілітаризованій зоні на кордоні двох Корей. Російська делегація відновила участь у ПАРЄ, але у бюджеті Росії все ще не передбачили виділення коштів. Мовляв, ще не оформили документи. Більше того, у Кремлі вважають, що вони"нікому нічого не винні"

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ЦВК таки дозволила партії Саакашвілі спробувати свої сили, щоб пройти до парламенту під час виборів. Відповідне рішення комісія ухвалила напередодні на своєму засіданні.

Бойовики і досі повністю не відвели свої війська біля Станиці Луганської. Про це повідомляють у військово-цивільній адміністрації.

Минула доба на фронті знову була неспокійною. Один український військовий був поранений та ще один отримав травму. Бойовики продовжують бити з артилерії та мінометів майже по всій лінії фронту.