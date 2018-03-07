Випуск новин за 14:00: 4G-зв'язок в Україні. Фріланс для людей з інвалідністю

У випуску новин за 7 березня станом на 14:00 – три мобільних оператори – Kyivstar, Lifecell і Vodafone – готові до запуску технології мобільного зв'язку 4G, який запрацює в березні. В Україні для людей з обмеженими можливостями фрілансерство дає можливість заробляти, не виходячи з дому.

Також у випуску: Ксенія Собчак хоче агітувати за себе в Криму. В Індії повалили пам'ятник Леніну. Вибух автомобіля у Києві СБУ визнала терористичним актом. Бойовики не дотримуються режиму припинення вогню.