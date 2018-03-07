Випуск новин за 14:00: 4G-зв'язок в Україні. Фріланс для людей з інвалідністю
Випуск новин 14:46, 7 березня 139 Читать новость на русском
У випуску новин за 7 березня станом на 14:00 – три мобільних оператори – Kyivstar, Lifecell і Vodafone – готові до запуску технології мобільного зв'язку 4G, який запрацює в березні. В Україні для людей з обмеженими можливостями фрілансерство дає можливість заробляти, не виходячи з дому.
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Джерело: 24 Канал
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