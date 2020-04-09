Випуск новин за 14:00: Обвал будинку в Одесі. Пом'якшення карантину в Європі
У випуску новин за 9 квітня станом на 14:00 – у центрі Одеси обвалився сторічний будинок. Напередодні в приміщенні розпочали ремонтні роботи. Обвал будинку зафіксувала камера спостереження. Європа готується до пом'якшення карантину. Там мають намір відновити роботу дитячих садків, шкіл, перукарень, будівельних та садових магазинів.
Також у випуску:
Намісник Іонинського монастиря в Києві захворів на коронавірус.
На позачергове засідання народні депутати можуть зібратися вже у понеділок – 13 квітня.
Укрпошта безкоштовно доставлятиме освячені паски додому.
До Європарламенту пустять пожити безхатьків.
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