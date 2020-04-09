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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      Випуск новин за 14:00: Обвал будинку в Одесі. Пом'якшення карантину в Європі

      Випуск новин -

      У випуску новин за 9 квітня станом на 14:00 – у центрі Одеси обвалився сторічний будинок. Напередодні в приміщенні розпочали ремонтні роботи. Обвал будинку зафіксувала камера спостереження. Європа готується до пом'якшення карантину. Там мають намір відновити роботу дитячих садків, шкіл, перукарень, будівельних та садових магазинів.

      Також у випуску:

      Намісник Іонинського монастиря в Києві захворів на коронавірус.

      На позачергове засідання народні депутати можуть зібратися вже у понеділок – 13 квітня.

      Укрпошта безкоштовно доставлятиме освячені паски додому.

      До Європарламенту пустять пожити безхатьків.

      Теги: Новини України Новини Одеси Випуск новин
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