Випуск новин за 14:00: Акція протесту у Кривому Розі. Новий тренд політиків
У випуску новин за 12 листопада станом на 14:00 – жителі Кривого Рогу вийшли на акцію протесту під будівлю Міськгазу з метою привернути увагу до відсутності опалення у їх домівках. Напередодні президентських та парламентських виборів українські політики вирішили стати ближчими до народу. У мережі високопосадовці поширюють світлини того, як вони п'ють каву на звичайних заправках.
Також у випуску:
Як бойовики заохочували населення йти на псевдовибори в ОРДЛО.
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Джерело: 24 канал
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