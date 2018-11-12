Випуск новин за 14:00: Акція протесту у Кривому Розі. Новий тренд політиків

У випуску новин за 12 листопада станом на 14:00 – жителі Кривого Рогу вийшли на акцію протесту під будівлю Міськгазу з метою привернути увагу до відсутності опалення у їх домівках. Напередодні президентських та парламентських виборів українські політики вирішили стати ближчими до народу. У мережі високопосадовці поширюють світлини того, як вони п'ють каву на звичайних заправках.

Також у випуску: Як бойовики заохочували населення йти на псевдовибори в ОРДЛО. Найбільша в історії Штатів пожежа забрала життя понад 30 людей.