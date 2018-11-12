18:00
12 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ПСЕВДОВИБОРИ НА ОКУПОВАНОМУ ДОНБАСІ УСИК – БЕЛЬЮ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ КАТЕРИНА ГАНДЗЮК
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі. Амбіції Жириновського. "Санта-барбара" з участю "Медузи"
      Вєсті Кремля
      19:38, 10 листопада
      Вєсті. UA. Жир. Клуб у Верховній Раді. Магічна драбина Медведчука
      Вєсті.UA
      18:43, 10 листопада
      Прибуткова справа: як псевдоактивісти нещадно заробляють на українцях
      ЦРУ
      09:00, 9 листопада
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Реклама: від початків до 90-х
      Згадати все
      22:51, 9 листопада
      Телеканал новин 24 Програми Випуск новин
      ПСЕВДОВИБОРИ НА ОКУПОВАНОМУ ДОНБАСІ УСИК – БЕЛЬЮ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ КАТЕРИНА ГАНДЗЮК

      Випуск новин за 14:00: Акція протесту у Кривому Розі. Новий тренд політиків

      Випуск новин 82 Читать новость на русском

      У випуску новин за 12 листопада станом на 14:00 – жителі Кривого Рогу вийшли на акцію протесту під будівлю Міськгазу з метою привернути увагу до відсутності опалення у їх домівках. Напередодні президентських та парламентських виборів українські політики вирішили стати ближчими до народу. У мережі високопосадовці поширюють світлини того, як вони п'ють каву на звичайних заправках.

      Також у випуску:

      Як бойовики заохочували населення йти на псевдовибори в ОРДЛО.

      Найбільша в історії Штатів пожежа забрала життя понад 30 людей.

       

       

      Теги: Новини України Новини політики Випуск новин Новини Кривого Рогу протести
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Вбивство Катерини Гандзюк: яка справжня причина генпрокурора піти у відставку
      сьогодні , 17:02 Вбивство Катерини Гандзюк: яка справжня причина генпрокурора піти у відставку
      Дмитро Гнап
      Як у Верховній Раді гомосексуалізм пропагують
      сьогодні , 17:00 Як у Верховній Раді гомосексуалізм пропагують
      Блог Медіа
      Перша та найкривавіша: Недооцінена війна
      сьогодні , 16:00 Перша та найкривавіша: Недооцінена війна
      Гройсман идет в президенти?
      сьогодні , 15:00 Гройсман идет в президенти?
      Блог Соцмережі
      Конфлікт двох президентів: хто переможе Порошенко-міжнародник чи Порошенко-олігарх
      сьогодні , 13:15 Конфлікт двох президентів: хто переможе Порошенко-міжнародник чи Порошенко-олігарх
      Олександра Дрік
      Випуск новин за 20:00: Літак з українцями прибув з Кабулу. Жахлива історія на Дніпропетровщині
       23 січня , 20:54
      Випуск новин за 14:00: Росія не буде платити внески до ПАРЄ. Можливе загострення в зоні АТО
       23 січня , 15:40
      Випуск новин 24 листопада станом на 13:00
       24 листопада 2015 , 13:31
      Випуск новин за 12:00: Законопроект про реінтеграцію Донбасу. Звільнений з полону українець
      13 листопада 2017 , 13:08
      Випуск новин за 18:00: Психологія убивць. Річниця жахливої ДТП у Харкові
       18 жовтня , 18:35
      Випуск новин за 20:00: Вшанування пам'яті жертв ДТП у Харкові. Фермерські ринки в Америці
       18 жовтня , 21:04
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук