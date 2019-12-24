Випуск новин за 14:00: Аномальна погода в Україні. Росія провокує у Чорному морі
У випуску новин за 24 грудня станом на 14:00 – аномально тепла погода в Україні не дає заснути ведмедям. У Карпатах в зимову сплячку впали лише троє ведмедів. Під час заходу до Одеси американського ракетного есмінеця "Росс", російські літаки імітували ракетний удар по судну.
Також у випуску:
Вранці у Немишлянському районі Харкова чоловік захопив у заручницю жінку, яка вела до садочка дитину. Він брутально схопив її та приставив до горла ножа.
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