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      Випуск новин за 14:00: Аномальна погода в Україні. Росія провокує у Чорному морі

      Випуск новин 17 Читать новость на русском

      У випуску новин за 24 грудня станом на 14:00 – аномально тепла погода в Україні не дає заснути ведмедям. У Карпатах в зимову сплячку впали лише троє ведмедів. Під час заходу до Одеси американського ракетного есмінеця "Росс", російські літаки імітували ракетний удар по судну.

      Також у випуску:

      Вранці у Немишлянському районі Харкова чоловік захопив у заручницю жінку, яка вела до садочка дитину. Він брутально схопив її та приставив до горла ножа.

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      Теги: Новини Росії Випуск новин Сніг в Україні Чорне море
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