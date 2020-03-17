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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 ІРИНА ВЕНЕДІКТОВА КОРОНАВІРУС COVID-19
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      Випуск новин за 14:00: Апаратів вентиляції легенів може не вистачити. Антитіла до Covid-19

      Випуск новин -

      У випуску новин за 14:00 станом на 17 березня – ліжок і апаратів штучної вентиляції легенів в інфекційних лікарнях може не вистачити на піку поширення коронавірусу. Про це заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко. Учені з різних країн світу намагаються знайти шляхи для подолання небезпечної недуги. Про прорив заявили дослідники з Нідерландів, там виявили антитіла до Covid-19.

      Також у випуску

      Як загроза поширення короновірусу вплинула на життя Харкова.

      Коронавірус дістався столиці. Перші 2 випадки захворювання зафіксували в Києві напередодні ввечері.

      Український уряд планує звернутися до Міжнародного валютного фонду з проханням допомоги в подоланні наслідків пандемії коронавірусу.

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      Теги: Коронавірус в Україні Коронавірус Covid-19 Випуск новин
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