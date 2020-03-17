Випуск новин за 14:00: Апаратів вентиляції легенів може не вистачити. Антитіла до Covid-19

У випуску новин за 14:00 станом на 17 березня – ліжок і апаратів штучної вентиляції легенів в інфекційних лікарнях може не вистачити на піку поширення коронавірусу. Про це заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко. Учені з різних країн світу намагаються знайти шляхи для подолання небезпечної недуги. Про прорив заявили дослідники з Нідерландів, там виявили антитіла до Covid-19.

Також у випуску Як загроза поширення короновірусу вплинула на життя Харкова. Коронавірус дістався столиці. Перші 2 випадки захворювання зафіксували в Києві напередодні ввечері. Український уряд планує звернутися до Міжнародного валютного фонду з проханням допомоги в подоланні наслідків пандемії коронавірусу.