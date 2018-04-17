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ДТП У КРИВОМУ РОЗІ ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ДТП У КРИВОМУ РОЗІ ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Випуск новин за 14:00: Арешт водія у Кривому Розі. Санкції проти США

Випуск новин 81 Читать новость на русском

У випуску новин за 17 квітня станом на 14:00 – поліція арештувала водія, який спровокував масштабну смертельну аварію у Кривому Розі. Росія планує ввести санкції проти США, російська Держдума розгляне відповідний законопроект у травні.

Також у випуску:

У Єревані почалась оксамитова революція.

На Донбасі російські найманці б'ють із танків та артилерії.

ЗМІ: Ізраїль наніс ракетний удар по Сирії.

Теги: Новини Росії Аварії та ДТП Санкції Випуск новин ДТП у Кривому Розі Новини Кривого Рогу
Джерело: 24 Канал
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