Випуск новин за 14:00: Арешт водія у Кривому Розі. Санкції проти США
У випуску новин за 17 квітня станом на 14:00 – поліція арештувала водія, який спровокував масштабну смертельну аварію у Кривому Розі. Росія планує ввести санкції проти США, російська Держдума розгляне відповідний законопроект у травні.
Також у випуску:
У Єревані почалась оксамитова революція.
На Донбасі російські найманці б'ють із танків та артилерії.
ЗМІ: Ізраїль наніс ракетний удар по Сирії.
Джерело: 24 Канал
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