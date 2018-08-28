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ДЖОН МАККЕЙН ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27
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ДЖОН МАККЕЙН ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27

Випуск новин за 14:00: Аварія з туристами на Одещині. Скасування візиту глави МЗС Канади

Випуск новин 16 Читать новость на русском

У випуску новин за 28 серпня станом на 14:00 – на Одещині поблизу села Грибівка перекинувся мікроавтобус із відпочивальниками. Люди їхали з Кривого Рогу до Затоки. 11 осіб, серед яких троє дітей, отримали травми різного ступеня тяжкості. Міністерка закордонних справ Канади Христя Фріланд раптово скасувала візит до України.

Також у випуску:

Директор ДБР Роман Труба не призначить жодного кандидата на керівні посади в Бюро через зіпсовану репутацію. 

На Харківщині невідомі підпалили машину місцевого активіста Анатолія Бангена.

На передову бойовики повернули танки. Після тривалого затишшя ворог обстріляв селище Лебединське. Крім того, бойовики поранили мирну жительку Верхньоторецького. Також поранення зазнав і один наш військовий.

Контрольно-пропускний пункт "Майорське" після обстрілу бойовиками відновив свою роботу. І з 6 години ранку працює у штатному режимі.

Теги: Випуск новин Аварії та ДТП Новини Одеси Канада
Джерело: 24 канал
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