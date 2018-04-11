Випуск новин за 14:00: Авіакатастрофа в Алжирі. Законопроект МВС

У випуску новин за 11 квітня станом на 14:00 – в Алжирі розбився військо-транспортний літак. Наразі відомо про 247 загиблих. Міністерство внутрішніх справ на засіданні Кабміну презентувало новий законопроект, за яким пропонують саджати виборців, які беруть "хабар" від кандидатів

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