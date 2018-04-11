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МАРК ЦУКЕРБЕРГ ВІЙНА НА ДОНБАСІ САНКЦІЇ ВІЙНА У СИРІЇ АЛЖИР

Випуск новин за 14:00: Авіакатастрофа в Алжирі. Законопроект МВС

Випуск новин 73 Читать новость на русском

У випуску новин за 11 квітня станом на 14:00 – в Алжирі розбився військо-транспортний літак. Наразі відомо про 247 загиблих. Міністерство внутрішніх справ на засіданні Кабміну презентувало новий законопроект, за яким пропонують саджати виборців, які беруть "хабар" від кандидатів

Також у випуску:

Росія та Сполучені Штати почали стягувати до Сирії війська.

Мешканці Старої Авдіївки всю ніч провели в укриттях через обстріли російських окупантів.

Чорноморський флот у Севастополі привели у бойову готовність.

Як в Україні відзначають міжнародний День визволення в'язнів концтаборів.

РосТБ показало сюжет про те, як вижити громадянам РФ у бункері.

Теги: Випуск новин Жертви авіація Алжир Законопроект Корупція
Джерело: 24 Канал
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