Випуск новин за 14:00: Авіакатастрофа в Алжирі. Законопроект МВС
У випуску новин за 11 квітня станом на 14:00 – в Алжирі розбився військо-транспортний літак. Наразі відомо про 247 загиблих. Міністерство внутрішніх справ на засіданні Кабміну презентувало новий законопроект, за яким пропонують саджати виборців, які беруть "хабар" від кандидатів
Також у випуску:
Росія та Сполучені Штати почали стягувати до Сирії війська.
Мешканці Старої Авдіївки всю ніч провели в укриттях через обстріли російських окупантів.
Чорноморський флот у Севастополі привели у бойову готовність.
Як в Україні відзначають міжнародний День визволення в'язнів концтаборів.
РосТБ показало сюжет про те, як вижити громадянам РФ у бункері.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі