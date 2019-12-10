Випуск новин за 14:00: Бійці підірвалися на вибухівці. Підозра директору коледжу в Одесі

У випуску новин за 10 грудня станом на 14:00 – на Донбасі загинули троє українських військових. Вони підірвалися на невідомому вибуховому пристрої. Директорці Одеського коледжу, в якому сталася масштабна пожежа, оголосили підозру. Їй інкримінують халатність.

Також у випуску: Помер ексмер Москви Юрій Лужков. Сталося це у німецькому Мюнхені. Політикові було 83 роки. У лікарні Чеського міста Острава сталася стрілянина. Шестеро загиблих. Вогонь по лікарям та пацієнтам зловмисник відкрив близько 7 ранку. У Парижі лідери поговорили і про постачання в Україну газу. Путін пообіцяв продавати блакитне паливо Україні на чверть дешевше.