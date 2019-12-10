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      НОРМАНДСЬКА ЗУСТРІЧ 2019 ДОПІНГ СКАНДАЛ В РОСІЇ ПОЖЕЖА В ОДЕСІ НА ТРОЇЦЬКІЙ
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      НОРМАНДСЬКА ЗУСТРІЧ 2019 ДОПІНГ СКАНДАЛ В РОСІЇ ПОЖЕЖА В ОДЕСІ НА ТРОЇЦЬКІЙ

      Випуск новин за 14:00: Бійці підірвалися на вибухівці. Підозра директору коледжу в Одесі

      Випуск новин 11 Читать новость на русском

      У випуску новин за 10 грудня станом на 14:00 – на Донбасі загинули троє українських військових. Вони підірвалися на невідомому вибуховому пристрої. Директорці Одеського коледжу, в якому сталася масштабна пожежа, оголосили підозру. Їй інкримінують халатність.

      Також у випуску:

      Помер ексмер Москви Юрій Лужков. Сталося це у німецькому Мюнхені. Політикові було 83 роки.

      У лікарні Чеського міста Острава сталася стрілянина. Шестеро загиблих. Вогонь по лікарям та пацієнтам зловмисник відкрив близько 7 ранку.

      У Парижі лідери поговорили і про постачання в Україну газу. Путін пообіцяв продавати блакитне паливо Україні на чверть дешевше.

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      Теги: Випуск новин Війна на Донбасі Жертви Пожежа в Одесі на Троїцькій
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