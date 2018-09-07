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ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ НЕГОДА В УКРАЇНІ ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ
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ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ НЕГОДА В УКРАЇНІ ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ

Випуск новин за 14:00: Бізнес Оксани Марченко. Негода на Донбасі

Випуск новин 17 Читать новость на русском

У випуску новин за 7 вересня станом на 14:00 – дружина лідера руху "Український вибір" Віктора Медведчука, телеведуча Оксана Марченко контролює компанію, яка виграла конкурс на освоєння одного із трьох найбільших нафтових родовищ Ханти-Мансійського автономного округу Росії. Негода вирує на Донеччині, без світла залишилася частина Маріуполя та ще два населені пункти.

Також у випуску:

У потягах київського метрополітену встановлюють сучасні монітори та відеокамери. 

У Бразилії важко поранили кандидата у президенти Жаїра Болсонару.

Україна стартувала з перемоги над Чехією у Лізі націй.

Теги: Випуск новин Віктор Медведчук Нафта Негода в Україні Новини Росії Новини Донецька Погода Авдіївка Новини Маріуполя Електроенергія
Джерело: 24 канал
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