Випуск новин за 14:00: Бізнес Оксани Марченко. Негода на Донбасі
У випуску новин за 7 вересня станом на 14:00 – дружина лідера руху "Український вибір" Віктора Медведчука, телеведуча Оксана Марченко контролює компанію, яка виграла конкурс на освоєння одного із трьох найбільших нафтових родовищ Ханти-Мансійського автономного округу Росії. Негода вирує на Донеччині, без світла залишилася частина Маріуполя та ще два населені пункти.
Також у випуску:
У потягах київського метрополітену встановлюють сучасні монітори та відеокамери.
У Бразилії важко поранили кандидата у президенти Жаїра Болсонару.
Україна стартувала з перемоги над Чехією у Лізі націй.
Джерело: 24 канал
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