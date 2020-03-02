Випуск новин за 14:00: Богдан повернувся в адвокатуру. Наркотики на Одещині

У випуску новин за 2 березня станом на 14:00 – ексочільник Офісу Президента Андрій Богдан поновив адвокатську діяльність. Про це він повідомив на своїй сторінці у фейсбуці. 30 кілограмів кокаїну виявили митники спільно з СБУ на Одещині. З'ясувалося, що до одного з портів з Південної Америки прибув вантажний контейнер з автівками, нашпигованими наркотиками.

Також у випуску:

На Львівщині розшукують вбивцю 22-річної дівчини.

Прем'єр-міністр України провів терміновий брифінг, під час якого заявив, що не планує йти у відставку.

Туреччина розпочала війну з Асадом, і оголосила чергову військову операцію в Сирії під назвою "Весняний щит".

У Південній Кореї судитимуть лідерів релігійної групи, яка стала осередком розповсюдження коронавірусу.