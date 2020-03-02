15:46
2 бер 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Освіта Likar Сім'я Покер Інвестиції
      more
      ОЛЕКСІЙ ГОНЧАРУК КОРОНАВІРУС COVID-19 СЕРГІЙ МЕЛЬНИЧУК
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Новітня зброя Росії – лазери і котики. Чому Лаврову варто боятися Путіна
      Вєсті Кремля
      19:34, 29 лютого
      Вєсті.UA. Жир: Гангстер Гончарук. Тищенко врятує Київ
      Вєсті.UA
      18:10, 29 лютого
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      ОЛЕКСІЙ ГОНЧАРУК КОРОНАВІРУС COVID-19 СЕРГІЙ МЕЛЬНИЧУК

      Випуск новин за 14:00: Богдан повернувся в адвокатуру. Наркотики на Одещині

      Випуск новин - Читать новость на русском

      У випуску новин за 2 березня станом на 14:00 – ексочільник Офісу Президента Андрій Богдан поновив адвокатську діяльність. Про це він повідомив на своїй сторінці у фейсбуці. 30 кілограмів кокаїну виявили митники спільно з СБУ на Одещині. З'ясувалося, що до одного з портів з Південної Америки прибув вантажний контейнер з автівками, нашпигованими наркотиками.

      Також у випуску:

      На Львівщині розшукують вбивцю 22-річної дівчини.

      Прем'єр-міністр України провів терміновий брифінг, під час якого заявив, що не планує йти у відставку.

      Туреччина розпочала війну з Асадом, і оголосила чергову військову операцію в Сирії під назвою "Весняний щит".

      У Південній Кореї судитимуть лідерів релігійної групи, яка стала осередком розповсюдження коронавірусу.

      Перехід на літній час: коли в Україні переводять годинники
      сьогодні
      Теги: Новини Одеси Наркотики Андрій Богдан Випуск новин
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 15:30 Серіали березня: 7 прем'єр, які вийдуть цього місяця
      Марта Вересюк
      сьогодні , 15:00 Вибори у Словаччині: тріумф "звичайних людей" та чого чекати Європі?
      Борис Немировський
      24 лютого , 20:00 MINI Cooper SE: електричний, але драйвовий
      сьогодні , 15:30 Чому Грузія краще Іспанії: топ-30 причин придбати житло в Батумі
      сьогодні , 13:48 Що відомо про екскомандира "Айдару" Сергія Мельничука, якого затримали у Греції
      Альона Захарова
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити
      • 1 Нажміть на у своєму браузері
      • 2 Після цього

        “На Початковий екран

      Читай новини на 24 навіть без інтернету!

      Залиште відгук