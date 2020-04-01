Випуск новин за 14:00: Брат Єрмака про "плівки Леруса". Рекордна смертність у США

У випуску новин за 1 квітня станом на 14:00 – Денис Єрмак визнав, що на скандальних "плівках Лероса" був саме він. Про це брат голови Офісу Президента написав на своїй фейсбук-сторінці. Коронавірус встановив новий антирекорд у США. Там минулої доби загинуло 830 людей, що є найвищим показником для країни. Штати – на першому місці у світі за кількістю заражених, їх там понад 188 тисяч.

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