Випуск новин за 14:00: Брат Єрмака про "плівки Леруса". Рекордна смертність у США
У випуску новин за 1 квітня станом на 14:00 – Денис Єрмак визнав, що на скандальних "плівках Лероса" був саме він. Про це брат голови Офісу Президента написав на своїй фейсбук-сторінці. Коронавірус встановив новий антирекорд у США. Там минулої доби загинуло 830 людей, що є найвищим показником для країни. Штати – на першому місці у світі за кількістю заражених, їх там понад 188 тисяч.
Також у випуску:
31 березня у ДТП загинув співзасновник банку "Аваль" Федір Шпиг. Смерть 64-річного бізнесмена підтвердили в Національному банку України.
Дві третини українців залишаться без коштів, якщо втратять роботу через карантин. Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".
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