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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 РИНОК ЗЕМЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 РИНОК ЗЕМЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19

      Випуск новин за 14:00: Брат Єрмака про "плівки Леруса". Рекордна смертність у США

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      Випуск новин з Кароліною Кароль / 24 канал

      У випуску новин за 1 квітня станом на 14:00 – Денис Єрмак визнав, що на скандальних "плівках Лероса" був саме він. Про це брат голови Офісу Президента написав на своїй фейсбук-сторінці. Коронавірус встановив новий антирекорд у США. Там минулої доби загинуло 830 людей, що є найвищим показником для країни. Штати – на першому місці у світі за кількістю заражених, їх там понад 188 тисяч.

      Також у випуску: 

      31 березня у ДТП загинув співзасновник банку "Аваль" Федір Шпиг. Смерть 64-річного бізнесмена підтвердили в Національному банку України. 

      Дві третини українців залишаться без коштів, якщо втратять роботу через карантин. Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

      На Тернопільщині все більше випадків зараження COVID-19 фіксують у медиків. Серед 76 хворих – 32 медичних працівників.

      Україна приєдналася до європейських санкцій проти сусідньої Білорусі. Про це стало відомо із заяви високого представника ЄС Жозепа Борреля. 

      Теги: Новини України Новини США Скандал між Єрмаком і Леросом Випуск новин
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