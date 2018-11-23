Випуск новин за 14:00: Чорна п'ятниця в Україні. Погоня у Дніпрі

У випуску новин за 23 листопада станом на 14:00 –23 листопада в Україні проходить Чорна п'ятниця. І хоч продавці не пропонують людям надзвичайно великих знижок, люди зізнаються, що дуже раді хоча б трохи низьким цінам. Уночі у Дніпрі п'яний водій з 3 дітьми в салоні влаштував перегони з поліцією. Під час патрулювання поліцейські помітили авто, котре занесло на узбіччя.

Також у випуску: Після багатогодинної перерви та постійних консультацій до 4 ранку депутати таки ухвалили бюджет на наступний рік. Порошенко підписав закон про розмитнення вживаних автівок. У США у Чорну п'ятницю в одному з торговельних центрів штату Алабама покупці почали сваритися та навіть стріляти.