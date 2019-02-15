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      СПРАВА КАТЕРИНИ ГАНДЗЮК УЛЯНА СУПРУН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕНЬ ВАЛЕНТИНА
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      Випуск новин за 14:00: Депортація українців з Казахстану. Провокації росіян у Дніпрі

      Випуск новин 28 Читать новость на русском

      У випуску новин за 15 лютого станом на 14:00 – українських правозахисників Людмилу Волошину та Валерія Явтушенка депортували з Казахстану та заборонили в'їзд до країни на п'ять років. На Дніпропетровщині СБУ затримала трьох осіб, завербованих російським куратором із Ростова-на-Дону. Вони мали завдання влаштовувати заворушення напередодні та під час проведення президентських виборів.

      Також у випуску: 

      Поблизу Попасної проросійські бойовики обстріляли комунальників, які лагодили лінію електропередачі.

      В Україні вшановують пам'ять загиблих солдат на війні в Афганістані.

      Генпрокурор Луценко доручив САП перевірити статки Юлії Тимошенко.

      Суд обрав Владиславу Мангеру запобіжний захід у вигляді арешту на 17 днів з правом внесення застави у майже 2,5 мільйона гривень.

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      Теги: Новини Казахстану Випуск новин Новини України Новини Дніпра Україна – Росія
      Джерело: 24 канал
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