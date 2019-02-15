Випуск новин за 14:00: Депортація українців з Казахстану. Провокації росіян у Дніпрі

У випуску новин за 15 лютого станом на 14:00 – українських правозахисників Людмилу Волошину та Валерія Явтушенка депортували з Казахстану та заборонили в'їзд до країни на п'ять років. На Дніпропетровщині СБУ затримала трьох осіб, завербованих російським куратором із Ростова-на-Дону. Вони мали завдання влаштовувати заворушення напередодні та під час проведення президентських виборів.

Також у випуску: Поблизу Попасної проросійські бойовики обстріляли комунальників, які лагодили лінію електропередачі. В Україні вшановують пам'ять загиблих солдат на війні в Афганістані. Генпрокурор Луценко доручив САП перевірити статки Юлії Тимошенко. Суд обрав Владиславу Мангеру запобіжний захід у вигляді арешту на 17 днів з правом внесення застави у майже 2,5 мільйона гривень.