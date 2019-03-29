Випуск новин за 14:00: Дівчинка вижила у ДТП у Львові. Руйнування пам'ятника бійця

У випуску новин за 29 березня станом на 14:00 – у Львові 16-річну дівчину збив позашляховик "Сузукі", ударом її відкинуло на зустрічну смугу руху під колесами маршрутки. Але вона дивом вижила, зараз її обстежують медики. На Вінниччині вандали розтрощили могилу бійця АТО Владислава Дюсова. Його побратими говорять про вандалізм, натомість у поліції це заперечують.

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В окупованому Криму за ґратами опинився Таір Ібрагімов, який брав участь у флешмобі біля приміщення суду.

Одного з підозрюваних у справі вибуху на заправці у Кропивницькому затримали на кордоні.

"Одеса опинилася у лещатах корупції": розслідування під такою назвою показав у своєму ефірі німецький телеканал.