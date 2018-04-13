Випуск новин за 14:00: Допит Савченко. Масштабна пожежа на пляжі

У випуску новин за 13 квітня станом на 14:00 – Надію Савченко допитують на поліграфі в ізоляторі тимчасового тримання СБУ, адвокати нардепа кажуть, що процедура буде тривати до 6-ти годин. В Одесі загорівся ресторан, вогонь від якого перекинувся на рятувальну станцію.

Також у випуску: Над Балтійським морем розбився російський військовий вертоліт. Стартував відбірковий конкурс на голову правління НКРЕКП. На Львівщині обвалилась стіна старовинного замку.