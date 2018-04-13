Випуск новин за 14:00: Допит Савченко. Масштабна пожежа на пляжі
У випуску новин за 13 квітня станом на 14:00 – Надію Савченко допитують на поліграфі в ізоляторі тимчасового тримання СБУ, адвокати нардепа кажуть, що процедура буде тривати до 6-ти годин. В Одесі загорівся ресторан, вогонь від якого перекинувся на рятувальну станцію.
Також у випуску:
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Стартував відбірковий конкурс на голову правління НКРЕКП.
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Джерело: 24 Канал
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