Випуск новин за 14:00: ДТП у Дніпрі. США і Румунія проти "Північного потоку-2"

У випуску новин за 21 серпня станом на 14:00 – у Дніпрі правоохоронець зупинив водія елітного авто за порушення правил дорожнього руху. Натомість він різко почав їхати та протягнув за собою патрульного, який тримався за двері. Президенти США та Румунії написали спільну заяву проти будівництва газопроводу "Північний потік-2". А все, аби Європа не стала залежною від Росії.

Також у випуску: За даними ЗМІ, п'ятьох політв'язнів Кремля, імовірно, готують до передачі Україні. Влада Данії категорично відмовила Трампу у продажі Гренландії. У Львові вперше зібрали безхатченків та відвезли їх помитись.

Джерело: 24 канал