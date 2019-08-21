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      Випуск новин за 14:00: ДТП у Дніпрі. США і Румунія проти "Північного потоку-2"

      Випуск новин 17 Читать новость на русском

      У випуску новин за 21 серпня станом на 14:00 – у Дніпрі правоохоронець зупинив водія елітного авто за порушення правил дорожнього руху. Натомість він різко почав їхати та протягнув за собою патрульного, який тримався за двері. Президенти США та Румунії написали спільну заяву проти будівництва газопроводу "Північний потік-2". А все, аби Європа не стала залежною від Росії.

      Також у випуску:

      За даними ЗМІ, п'ятьох політв'язнів Кремля, імовірно, готують до передачі Україні.

      Влада Данії категорично відмовила Трампу у продажі Гренландії.

      У Львові вперше зібрали безхатченків та відвезли їх помитись.

      blog_ava
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      Теги: Випуск новин Новини США Румунія Північний потік-2 Новини Дніпра
      Джерело: 24 канал
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