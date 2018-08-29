Випуск новин за 14:00: ДТП з українцями у Польщі. Допомога Києву з постачанням газу

У випуску новин за 29 серпня станом на 14:00 – мікроавтобус з українцями потрапив у ДТП у Польщі, один громадянин України загинув, ще один травмований. За попередньою інформацією, водій був тверезий, але не встиг загальмувати під час обгону вантажівки. Кабінет міністрів пообіцяв кошти меру Києва Віталію Кличку, щоб вирішити питання з гарячою водою та постачанням газу.

Також у випуску: Близько півночі 25-річний працівник поліції спричинив ДТП, через яке загинуло двоє підлітків, 18 та 19 років. ФСБ проводить обшук вдома у активістки українського культурного центру у Сімферополі Ольги Павленко. "Шкільне перемир'я" не діє, проросійські бойовики продовжують обстрілювати українські позиції. На Михайлівській тривають заходи з вшанування полеглих під Іловайськом захисників України, учасників АТО та ООС.