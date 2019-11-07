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      Випуск новин за 14:00: Граната у Рівному. Бійка у центрі Львова

      Випуск новин 21 Читать новость на русском

      У випуску новин за 7 листопада станом на 14:00 – у Рівному невідомі кинули гранату в двір місцевогго підприємця. Вибухом пошкодило фасад будинку, вхідні двері та вікно. На щастя, ніхто не постраждав. У центрі Львова побилися футбольні фанати з України, Франції та Німеччини. У поліції з'ясовують, що саме спровокувало бійку.

      Також у випуску: 

      Медики військового шпиталю просять здати кров для п'ятьох поранених бійців: їх напередодні літаком доправили до Києва з Харкова.

      Поліція затримала чоловіка, який стріляв у сусідів, бо ті просили його погасити борги за комунальні.

      В Києві чоловіки у формі та в масках побилися з мешканцями гуртожитку: молодики приїхали разом із представниками виконавчої служби.

      На Житомирщині вже другий день шукають тіло водолаза, що потонув.

      blog_ava
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      сьогодні
      14014
      Теги: Новини України Випуск новин Рівне Новини Львова
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