Випуск новин за 14:00: Хабар виконувача обов'язків голови Держгеонадр. Витік кислоти у Криму

У випуску новин за 4 вересня станом на 14:00 – впіймали виконувача обов'язків голови Держгеонадр на отриманні хабара, він вимагав 3 тисячі доларів і обіцяв посприяти в оформленні документів на видобуток торфу. У окупованому Криму у місті Армянськ та сусідніх поселеннях евакуюють дітей, люди скаржаться на печіння в легенях через високу концентрацію кислоти у повітрі після витоку на заводі "Титан".

Також у випуску: Українців закликають підписати петицію на сайті Білого дому на підтримку Олега Сенцова. В Індії продовжує зростати кількість жертв масштабних повеней. 700 скасованих внутрішніх авіарейсів і пошкоджені електродроти, Японія зустріла небезпечний тайфун Джебі.