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ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ
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ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ

Випуск новин за 14:00: Хабар виконувача обов'язків голови Держгеонадр. Витік кислоти у Криму

Випуск новин 18 Читать новость на русском

У випуску новин за 4 вересня станом на 14:00 – впіймали виконувача обов'язків голови Держгеонадр на отриманні хабара, він вимагав 3 тисячі доларів і обіцяв посприяти в оформленні документів на видобуток торфу. У окупованому Криму у місті Армянськ та сусідніх поселеннях евакуюють дітей, люди скаржаться на печіння в легенях через високу концентрацію кислоти у повітрі після витоку на заводі "Титан".

Також у випуску: 

Українців закликають підписати петицію на сайті Білого дому на підтримку Олега Сенцова.

В Індії продовжує зростати кількість жертв масштабних повеней.

700 скасованих внутрішніх авіарейсів і пошкоджені електродроти, Японія зустріла небезпечний тайфун Джебі.

 

Теги: Новини України Випуск новин Корупція Хабар Новини Криму Анексія Криму Надзвичайні ситуації
Джерело: 24 канал
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