Випуск новин за 14:00: Хабар виконувача обов'язків голови Держгеонадр. Витік кислоти у Криму
У випуску новин за 4 вересня станом на 14:00 – впіймали виконувача обов'язків голови Держгеонадр на отриманні хабара, він вимагав 3 тисячі доларів і обіцяв посприяти в оформленні документів на видобуток торфу. У окупованому Криму у місті Армянськ та сусідніх поселеннях евакуюють дітей, люди скаржаться на печіння в легенях через високу концентрацію кислоти у повітрі після витоку на заводі "Титан".
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Джерело: 24 канал
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