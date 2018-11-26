16:19
26 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі. МашоПутін. Підсолений Кадиров
      Вєсті Кремля
      11:57, 25 листопада
      Вєсті. UA. Жир. Психіатрична експертиза нардепів. Порошенко хоче до Лондона
      Вєсті.UA
      12:06, 25 листопада
      Як мільйонер Захур та його дружина Камалія стали жертвами будівельної афери Міноборони
      ЦРУ
      09:00, 23 листопада
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Баскетбол як тренд
      Згадати все
      23:13, 23 листопада
      Телеканал новин 24 Програми Випуск новин
      КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ

      Випуск новин за 14:00: Імена поранених у Азовському морі. Реакція Росії на морський конфлікт

      Випуск новин 271 Читать новость на русском

      У випуску новин за 26 листопада станом на 14:00 – російські ЗМІ назвали імена трьох поранених українських солдатів: Андрій Артеменко, Василь Сорока, Андрій Ейдар. Речник Путіна Дмитро Пєсков запевнив, що це Росія ініціювала засідання Ради безпеки ООН, а керівник МЗС РФ Сергій Лавров звинуватив Україну у порушенні міжнародного права.

      Також у випуску:

      Реакція міжнародної спільноти на події навколо конфлікту у Азовському морі.

      Увечері відбудеться засідання Ради безпеки ООН, наявність у Росії права вето дозволить їй заблокувати будь-які ініціативи.

      В Україні можуть запровадити воєнний стан: вночі на екстреному засіданні РНБО прийнято відповідне рішення, тепер його розглядатиме Рада.

      Тривають протести водіїв на автомобілях з європейськими номерами, автобуси з дітьми та людьми з інвалідністю не можуть перетнути перекритий кордон.

      Теги: Конфлікт в Азовському морі Новини Росії Україна – Росія Випуск новин протести
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Випуск новин за 20:00: Літак з українцями прибув з Кабулу. Жахлива історія на Дніпропетровщині
       23 січня , 20:54
      Випуск новин за 14:00: Росія не буде платити внески до ПАРЄ. Можливе загострення в зоні АТО
       23 січня , 15:40
      Випуск новин 13 березня станом на 13:00
       13 березня 2015 , 13:41
      Випуск новин за 19:00: Пентагон розслідує хімічну атаку у Сирії. Український вечір боксу у США
       8 квітня 2017 , 20:20
      Випуск новин 22 вересня станом на 15:00
       22 вересня 2014 , 16:00
      Випуск новин 17 вересня станом на 18:00
       17 вересня 2014 , 19:01
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук