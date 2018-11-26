Випуск новин за 14:00: Імена поранених у Азовському морі. Реакція Росії на морський конфлікт

У випуску новин за 26 листопада станом на 14:00 – російські ЗМІ назвали імена трьох поранених українських солдатів: Андрій Артеменко, Василь Сорока, Андрій Ейдар. Речник Путіна Дмитро Пєсков запевнив, що це Росія ініціювала засідання Ради безпеки ООН, а керівник МЗС РФ Сергій Лавров звинуватив Україну у порушенні міжнародного права.

Також у випуску:

Реакція міжнародної спільноти на події навколо конфлікту у Азовському морі.

Увечері відбудеться засідання Ради безпеки ООН, наявність у Росії права вето дозволить їй заблокувати будь-які ініціативи.

В Україні можуть запровадити воєнний стан: вночі на екстреному засіданні РНБО прийнято відповідне рішення, тепер його розглядатиме Рада.

Тривають протести водіїв на автомобілях з європейськими номерами, автобуси з дітьми та людьми з інвалідністю не можуть перетнути перекритий кордон.