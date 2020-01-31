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      Випуск новин за 14:00: Імпічмент Трампа. Підозра архітектору Києва

      Випуск новин 15 Читать новость на русском

      У випуску новин за 31 січня станом на 14:00 – У США може завершитись суд у справі Дональда Трампа. Сьогодні у сенаті вирішать, чи оголошуватимуть йому імпічмент. НАБУ оголосило підозру колишньому головному архітектору Києва Сергієві Целовальнику та гендиректору "Укрбуд Девелопмент" Олегу Майбороді. Їх підозрюють у змові, яка завдала збитків на суму понад дев'ять мільйонів гривень.

      Також у випуску:

      Велика Британія офіційно виходить зі складу Євросоюзу.

      Одеський танкер мають забрати з пляжу до 31 березня.

      Адвокати Яни Дугарь опублікували нові докази її непричетності у справі вбивстві Шеремета.

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      Теги: Випуск новин Дональд Трамп Імпічмент Трампа Новини Києва
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