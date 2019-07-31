Випуск новин за 14:00: Інформатор РФ в Запоріжжі. Запуск ракет у Північній Кореї

У випуску новин за 31 липня станом на 14:00 – на Запоріжжі зловили чергового інформатора Кремля. Ним виявився колишній працівник МВС. З'ясувалось, що його завербували під час візиту в анексований Крим. У Північній Кореї знову запустили ракети, це – вже вдруге за тиждень. Які снаряди застосували цього разу – наразі залишається загадкою.

Також у випуску: Пожежі у сибірських лісах тривають. Полум'я охопило ще більшу територію, майже три з половиною мільйони гектарів. Через негоду в Україні знеструмлені 53 населених пункти. На Оболоні в Києві сталася масштабна аварія, постраждали двоє дітей. 30 липня проросійські бойовики з гранатометів різних систем обстріляли позиції українських захисників поблизу Луганського. На щастя, ніхто не постраждав.

Джерело: 24 канал