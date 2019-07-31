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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 АНДРІЙ БОГДАН СЛУГА НАРОДУ
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      Випуск новин за 14:00: Інформатор РФ в Запоріжжі. Запуск ракет у Північній Кореї

      Випуск новин 31 Читать новость на русском

      У випуску новин за 31 липня станом на 14:00 – на Запоріжжі зловили чергового інформатора Кремля. Ним виявився колишній працівник МВС. З'ясувалось, що його завербували під час візиту в анексований Крим. У Північній Кореї знову запустили ракети, це – вже вдруге за тиждень. Які снаряди застосували цього разу – наразі залишається загадкою.

      Також у випуску: 

      Пожежі у сибірських лісах тривають. Полум'я охопило ще більшу територію, майже три з половиною мільйони гектарів.

      Через негоду в Україні знеструмлені 53 населених пункти.

      На Оболоні в Києві сталася масштабна аварія, постраждали двоє дітей.

      30 липня проросійські бойовики з гранатометів різних систем обстріляли позиції українських захисників поблизу Луганського. На щастя, ніхто не постраждав.

      blog_ava
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      Теги: Випуск новин
      Джерело: 24 канал
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