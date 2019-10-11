Випуск новин за 14:00: Інформаторів Трампа відпустили під заставу. Аномальне тепло в Україні
У випуску новин за 11 жовтня станом на 14:00 – два українсько-американські бізнесмени Ігор Фурман та Лев Парнас заплатили мільйон доларів, аби вийти на волю. Україну чекає аномальне тепло. На Півдні і Сході температура повітря прогріється до 20-ти градусів.
Також у випуску:
Попри виснажливий марафон запланований візит до Одеси Володимир Зеленський не скасував.
Щоправда, мета його не відома. Окупаційна влада Криму на два місяці арештували українського активіста Олега Приходька.
На Київщині дев'ятирічна дівчинка опинилась під колесами машини прямісінько на пішохідному переході.
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі