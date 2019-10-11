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      ПРЕСМАРАФОН ЗЕЛЕНСЬКОГО УКРАЇНА – ЛИТВА РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК
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      Випуск новин за 14:00: Інформаторів Трампа відпустили під заставу. Аномальне тепло в Україні

      Випуск новин 30 Читать новость на русском

      У випуску новин за 11 жовтня станом на 14:00 – два українсько-американські бізнесмени Ігор Фурман та Лев Парнас заплатили мільйон доларів, аби вийти на волю. Україну чекає аномальне тепло. На Півдні і Сході температура повітря прогріється до 20-ти градусів.

      Також у випуску:

      Попри виснажливий марафон запланований візит до Одеси Володимир Зеленський не скасував.

      Щоправда, мета його не відома. Окупаційна влада Криму на два місяці арештували українського активіста Олега Приходька.

      На Київщині дев'ятирічна дівчинка опинилась під колесами машини прямісінько на пішохідному переході.

      blog_ava
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      Теги: Дональд Трамп Випуск новин
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