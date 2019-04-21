Випуск новин за 14:00: Кандидати проголосували. Ситуація у Шрі-Ланці

У випуску новин за 21 квітня станом на 14:00 – обидва кандидати у президенти здійснили волевиявлення. Крім того, проголосували і зірки українського шоубізнесу та інші відомі люди. На Шрі-Ланці пролунали вісім вибухів, внаслідок серії нападів загинуло близько 200 людей. Наразі жодне з терористичних угрупувань не взяло на себе відповідальності за напади.

Також у випуску: Як українці голосують за кордоном та у регіонах. Українську президентську кампанію у світі назвали найдемократичнішою, хоч і доволі непередбачуваною.

Джерело: 24 канал