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      ПАРЄ АНДРІЙ БОГДАН ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      ПАРЄ АНДРІЙ БОГДАН ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Випуск новин за 14:00: Клюєв та Шарій йдуть на вибори. Обстріл авто медиків на фронті

      Випуск новин 31 Читать новость на русском

      У випуску новин за 2 липня станом на 14:00 – ЦВК зареєструвала поплічника Януковича Андрія Клюєва та блогера Анатолія Шарія, який був першим номером у виборчому списку політсили "Партія Шарія". Під ворожий вогонь потрапили медики-волонтери. Двоє людей зазнали кульових поранень під час снайперського обстрілу.

      Також у випуску:

      Шестеро дітей постраждали на Дніпропетровщині через вибух гранати.

      Проросійські бойовики продовжили гатити по околицях містечка Водяне, де напередодні загинули двоє медиків, які намагались евакуювати пораненого.

      Росія вдруге скликає Радбез ООН через мовне питання в Україні.

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      Теги: Війна на Донбасі Випуск новин ЦВК
      Джерело: 24 канал
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