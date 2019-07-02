Випуск новин за 14:00: Клюєв та Шарій йдуть на вибори. Обстріл авто медиків на фронті

У випуску новин за 2 липня станом на 14:00 – ЦВК зареєструвала поплічника Януковича Андрія Клюєва та блогера Анатолія Шарія, який був першим номером у виборчому списку політсили "Партія Шарія". Під ворожий вогонь потрапили медики-волонтери. Двоє людей зазнали кульових поранень під час снайперського обстрілу.

Також у випуску: Шестеро дітей постраждали на Дніпропетровщині через вибух гранати. Проросійські бойовики продовжили гатити по околицях містечка Водяне, де напередодні загинули двоє медиків, які намагались евакуювати пораненого. Росія вдруге скликає Радбез ООН через мовне питання в Україні.

Джерело: 24 канал