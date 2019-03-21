Випуск новин за 14:00: Кокаїн в порту Одеси. Кандидати на посади до Верховного Суду

У випуску новин за 21 березня станом на 14:00 – прикордонники зловили в порту контрабандистів, які перевозили у ящиках з-під бананів 250 кілограмів кокаїну. Вища рада правосуддя схвалила 69 претендентів на посади суддів. Проте туди потрапили 10 кандидатів, яких Громадська рада доброчесності раніше назвала "недоброчесними".

Також у випуску: Екзит-пол у день виборів проведе три соціологічні групи. У Львові створили банк крові для собак. Депутати звернуться до Кабміну із проханням вилучити канабіс з переліку наркотичних засобів.