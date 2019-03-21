Випуск новин за 14:00: Кокаїн в порту Одеси. Кандидати на посади до Верховного Суду
У випуску новин за 21 березня станом на 14:00 – прикордонники зловили в порту контрабандистів, які перевозили у ящиках з-під бананів 250 кілограмів кокаїну. Вища рада правосуддя схвалила 69 претендентів на посади суддів. Проте туди потрапили 10 кандидатів, яких Громадська рада доброчесності раніше назвала "недоброчесними".
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Джерело: 24 канал
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