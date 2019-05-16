Випуск новин за 14:00: Коментар Зеленського щодо інавгурації. Вакарчук про парламентські вибори
У випуску новин за 16 травня станом на 14:00 – у штабі Зеленського прокоментували призначення Верховною Радою інавгурації на 20 травня. Поки нічого проти не мають. Святослав Вакарчук нарешті заявив, що йде в політику. На Пейзажній алеї штаб Вакарчука організував прес-брифінг, на якому пролунала ця заява.
Також у випуску:
Тим часом посли країн "Великої сімки" закликали поки що чинного президента Петра Порошенка плавно передати владу своєму наступнику.
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Джерело: 24 канал
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