Випуск новин за 14:00: Контрабанда у Одесі. Справа Березкіна

У випуску новин за 20 листопада станом на 14:00 – до берегів Одеси прибило баржу, на борту якої виявили п'ять мільйонів пачок цигарок. Вантаж везли з Росії через Крим, ймовірно до Болгарії, однак високі хвилі й вітер пошкодили буксир. Верховна Рада відмовилась знімати недоторканність із позафракційного депутата Станіслава Березкіна, якого підозрюють у корупції.

Також у випуску: "Євробляхери" заблокували трасу Київ-Чоп на Львівщині. У Києві мітингують родичі дівчинки, яка отруїлася в таборі "Славутич". Власники авто на єврономерах влаштували мітинг під ОДА у Чернівцях.