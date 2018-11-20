15:49
20 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ ІНТЕРПОЛ ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Путін і бабка. Боротьба Хабіба проти нічних клубів
      Вєсті Кремля
      20:26, 19 листопада
      Вєсті. UA. Прихований піар Яценюка-хвалька. Нерухомий Янукович
      Вєсті.UA
      20:11, 19 листопада
      Як лікар перетворив Львівську обласну лікарню на прибутковий родинний бізнес: одіозні схеми
      ЦРУ
      09:00, 16 листопада
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Зрівнялівка
      Згадати все
      22:29, 16 листопада
      Телеканал новин 24 Програми Випуск новин
      АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ ІНТЕРПОЛ ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА

      Випуск новин за 14:00: Контрабанда у Одесі. Справа Березкіна

      Випуск новин 30 Читать новость на русском

      У випуску новин за 20 листопада станом на 14:00 – до берегів Одеси прибило баржу, на борту якої виявили п'ять мільйонів пачок цигарок. Вантаж везли з Росії через Крим, ймовірно до Болгарії, однак високі хвилі й вітер пошкодили буксир. Верховна Рада відмовилась знімати недоторканність із позафракційного депутата Станіслава Березкіна, якого підозрюють у корупції.

      Також у випуску:

      "Євробляхери" заблокували трасу Київ-Чоп на Львівщині.

      У Києві мітингують родичі дівчинки, яка отруїлася в таборі "Славутич".

      Власники авто на єврономерах влаштували мітинг під ОДА у Чернівцях.

      Теги: Корупція Випуск новин Новини Одеси контрабанда Березкін Станіслав Семенович Верховна Рада
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Чому електричний камін кращий за звичайний – кілька переконливих переваг
      13 листопада , 10:00 Чому електричний камін кращий за звичайний – кілька переконливих переваг
      4584
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук