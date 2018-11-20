Випуск новин за 14:00: Контрабанда у Одесі. Справа Березкіна
У випуску новин за 20 листопада станом на 14:00 – до берегів Одеси прибило баржу, на борту якої виявили п'ять мільйонів пачок цигарок. Вантаж везли з Росії через Крим, ймовірно до Болгарії, однак високі хвилі й вітер пошкодили буксир. Верховна Рада відмовилась знімати недоторканність із позафракційного депутата Станіслава Березкіна, якого підозрюють у корупції.
Також у випуску:
"Євробляхери" заблокували трасу Київ-Чоп на Львівщині.
У Києві мітингують родичі дівчинки, яка отруїлася в таборі "Славутич".
Власники авто на єврономерах влаштували мітинг під ОДА у Чернівцях.
Джерело: 24 канал
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