Випуск новин за 14:00: Кораблі РФ в Азові. Знайшли таксиста, який наїхав на доньку Гутцайта
У випуск уновин за 22 жовтня станом на 14:00 – російські ракетні кораблі "Угліч" і "Малий Устюг" увійшли в Азовське море. ВМФ Росії перекинув їх туди з Капійського. Мета – виконання завдання командування, як повідомили в російському Міноборони. Таксиста, який наїхав на доньку олімпійського чемпіона Вадима Гутцайта і втік, знайшли. Інцидент стався вчора вранці у середмісті столиці.
Також у випуску:
Бойовики 17 разів порушували режим тиші.
Президент Зеленський обговорить формулу Штаймнаєра з її автором.
Київ декілька днів покритий туманами, чи несе це небезпеку для мешканців міста?
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі