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      ГОРІЛА ХАТА: СКАНДАЛ З 95 КВАРТАЛОМ ЗАГИБЕЛЬ ТАРАСА КУТОВОГО СМОГ У КИЄВІ
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      ГОРІЛА ХАТА: СКАНДАЛ З 95 КВАРТАЛОМ ЗАГИБЕЛЬ ТАРАСА КУТОВОГО СМОГ У КИЄВІ

      Випуск новин за 14:00: Кораблі РФ в Азові. Знайшли таксиста, який наїхав на доньку Гутцайта

      Випуск новин 22 Читать новость на русском

      У випуск уновин за 22 жовтня станом на 14:00 – російські ракетні кораблі "Угліч" і "Малий Устюг" увійшли в Азовське море. ВМФ Росії перекинув їх туди з Капійського. Мета – виконання завдання командування, як повідомили в російському Міноборони. Таксиста, який наїхав на доньку олімпійського чемпіона Вадима Гутцайта і втік, знайшли. Інцидент стався вчора вранці у середмісті столиці.

      Також у випуску:

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      Президент Зеленський обговорить формулу Штаймнаєра з її автором.

      Київ декілька днів покритий туманами, чи несе це небезпеку для мешканців міста?

      blog_ava
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      Теги: Україна – Росія Випуск новин Аварії та ДТП
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