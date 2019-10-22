Випуск новин за 14:00: Кораблі РФ в Азові. Знайшли таксиста, який наїхав на доньку Гутцайта

У випуск уновин за 22 жовтня станом на 14:00 – російські ракетні кораблі "Угліч" і "Малий Устюг" увійшли в Азовське море. ВМФ Росії перекинув їх туди з Капійського. Мета – виконання завдання командування, як повідомили в російському Міноборони. Таксиста, який наїхав на доньку олімпійського чемпіона Вадима Гутцайта і втік, знайшли. Інцидент стався вчора вранці у середмісті столиці.

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