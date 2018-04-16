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ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Випуск новин за 14:00: Корки на кордоні. Масові протести у Єревані

Випуск новин 71 Читать новость на русском

У випуску новин за 16 квітня станом на 14:00 – на кордоні України із Словаччиною та Польщею утворилися кілометрові затори. У вірменському Єревані люди вийшли на масові акції протесту проти призначення на посаду прем'єра екс-президента Сержа Саргсяна.

Також у випуску:

У Білому домі заявили, що президент США Дональд Трамп хоче якнайшвидше вивести війська із Сирії.

Проросійські бойовики 59 разів обстріляли позиції ЗСУ, двоє бійців дістали поранення.

Окупанти передали Україні тіло загиблого українського командира взводу 24-ої бригади Володимира Майбороди.

В Азовському морі активізувалися кораблі Чорноморського флоту.

Теги: Випуск новин Новини Польщі протести
Джерело: 24 Канал
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