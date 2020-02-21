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      НОВІ САНЖАРИ ОЛЕКСІЙ ГОНЧАРУК РЕВОЛЮЦІЯ ГІДНОСТІ
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      Випуск новин за 14:00: Коронавірус у Південній Кореї. Смертельна ДТП на Чернігівщині

      Випуск новин -

      У випуску новин за 21 лютого станом на 14:00 – у світі зменшується кількість випадків зараження коронавірусом, і збільшується тих, хто одужав. Однак, у Південній Кореї ситуація загострилася. Там виявили 52 нових випадки зараження. Біля Чернігова водій легковика виїхав на зустрічну смугу і влетів в автобус, у якому були пасажири. Водій автомобіля загинув на місці.

      Також у випуску:

      В результаті масових заворушень у Нових Санжарах постраждали десять людей.

      Бойовики застосували забороненими мінськими угодами озброєння.

      До Львова привезли останки солдата 80-ї бригади Михайла Турчина.

      За допомогою дронів, оснащених тепловізорами, у Києві планують виявляти місця проривів труб.

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      Теги: Випуск новин
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