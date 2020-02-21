Випуск новин за 14:00: Коронавірус у Південній Кореї. Смертельна ДТП на Чернігівщині

У випуску новин за 21 лютого станом на 14:00 – у світі зменшується кількість випадків зараження коронавірусом, і збільшується тих, хто одужав. Однак, у Південній Кореї ситуація загострилася. Там виявили 52 нових випадки зараження. Біля Чернігова водій легковика виїхав на зустрічну смугу і влетів в автобус, у якому були пасажири. Водій автомобіля загинув на місці.

Також у випуску: В результаті масових заворушень у Нових Санжарах постраждали десять людей. Бойовики застосували забороненими мінськими угодами озброєння. До Львова привезли останки солдата 80-ї бригади Михайла Турчина. За допомогою дронів, оснащених тепловізорами, у Києві планують виявляти місця проривів труб.