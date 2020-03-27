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      Випуск новин за 14:00: Коронавірус у прем'єр-міністра Британії. Закриття кордонів в Китаї

      Випуск новин - Читать новость на русском

      У випуску новин за 27 березня станом на 14:00 – у прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона виявили коронавірус. Попри те, що він перебуває на самоізоляції, політик продовжує виконувати обов'язки з керівництва державою. Китайська влада вирішила закрити кордони для іноземців з 28 березня.

      Також у випуску:

      Станом на 27 березня в Україні зафіксували 218 випадків зараження коронавірусом.

      Під час онлайн-брифінгу мер Києва Віталій Кличко заявив, що для медиків збільшили кількість маршрутів наземного транспорту.

      Українці масово повертаються з Польщі, щоб встигнути до закриття кордонів.

      ВООЗ закликає до агресивної боротьби з коронавірусом.

      Теги: Китай Велика Британія Випуск новин
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