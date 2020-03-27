Випуск новин за 14:00: Коронавірус у прем'єр-міністра Британії. Закриття кордонів в Китаї
У випуску новин за 27 березня станом на 14:00 – у прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона виявили коронавірус. Попри те, що він перебуває на самоізоляції, політик продовжує виконувати обов'язки з керівництва державою. Китайська влада вирішила закрити кордони для іноземців з 28 березня.
Також у випуску:
Станом на 27 березня в Україні зафіксували 218 випадків зараження коронавірусом.
Під час онлайн-брифінгу мер Києва Віталій Кличко заявив, що для медиків збільшили кількість маршрутів наземного транспорту.
Українці масово повертаються з Польщі, щоб встигнути до закриття кордонів.
ВООЗ закликає до агресивної боротьби з коронавірусом.
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