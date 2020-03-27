Випуск новин за 14:00: Коронавірус у прем'єр-міністра Британії. Закриття кордонів в Китаї

У випуску новин за 27 березня станом на 14:00 – у прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона виявили коронавірус. Попри те, що він перебуває на самоізоляції, політик продовжує виконувати обов'язки з керівництва державою. Китайська влада вирішила закрити кордони для іноземців з 28 березня.

Також у випуску: Станом на 27 березня в Україні зафіксували 218 випадків зараження коронавірусом. Під час онлайн-брифінгу мер Києва Віталій Кличко заявив, що для медиків збільшили кількість маршрутів наземного транспорту. Українці масово повертаються з Польщі, щоб встигнути до закриття кордонів. ВООЗ закликає до агресивної боротьби з коронавірусом.