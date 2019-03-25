Випуск новин за 14:00: Легалізація зброї. Пожежа на сміттєзвалищі на Львівщині

У випуску новин за 25 березня станом на 14:00 – в Україні може нарешті з'явитися закон про легалізацію зброї. Меморандум про це підписали кандидат у президенти Анатолій Гриценко і голова Української асоціації власників зброї. На Львівщині поблизу міста Новий Розділ рятувальники майже добу намагалися вгамувати полум'я на несанкціонованому сміттєзвалищі.

Також у випуску: Заступник начальника Донецького військкомату в Маріуполі втік до бойовиків. Cоціологи оприлюднили останні рейтинги: перший – Зеленський, далі Порошенко, третя – Тимошенко. Сьогодні відділи реєстрації закриють можливість змінити місце голосування.

Джерело: 24 канал