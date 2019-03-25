Випуск новин за 14:00: Легалізація зброї. Пожежа на сміттєзвалищі на Львівщині
У випуску новин за 25 березня станом на 14:00 – в Україні може нарешті з'явитися закон про легалізацію зброї. Меморандум про це підписали кандидат у президенти Анатолій Гриценко і голова Української асоціації власників зброї. На Львівщині поблизу міста Новий Розділ рятувальники майже добу намагалися вгамувати полум'я на несанкціонованому сміттєзвалищі.
Також у випуску:
Заступник начальника Донецького військкомату в Маріуполі втік до бойовиків.
Cоціологи оприлюднили останні рейтинги: перший – Зеленський, далі Порошенко, третя – Тимошенко.
Сьогодні відділи реєстрації закриють можливість змінити місце голосування.
Джерело: 24 канал
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