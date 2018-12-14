Випуск новин за 14:00: Лист у СІЗО Лефортово. Мітинг-молебень під Радою

У випуску новин за 14 грудня станом на 14:00 – в Україні стартували акцію на підтримку полонених Кремлем українських моряків "Лист у СІЗО Лефортово", щоб вони відчували підтримку людей. Утім, листи повинні бути написані російською, інакше його не пропустять тюремники. Вранці під закритим парламентом зібралися віряни УПЦ МП – начебто, не на протест, а на молебень.

Також у випуску: У Фастові на Київщині обвалився житловий будинок, за попередньою версією, через вибух газу на четвертому поверсі п'ятиповерхівки. Штаб ООС зафіксував 22 атаки з боку окупантів, загинули двоє українських військових. Поліція застрелила нападника, що влаштував стрілянину у Франції – він намагався втекти від поліції. У столиці Угорщині Будапешті сталися сутички між мітингувальниками і правоохоронцями. Майже всю Україну, окрім східних регіонів, продовжує засипати снігом.