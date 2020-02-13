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      АНДРІЙ ЄРМАК КОРОНАВІРУС 2020
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      Випуск новин за 14:00: Масштабна ДТП в Одесі. Єрмак в РНБО

      Випуск новин 15 Читать новость на русском

      У випуску новин за 13 лютого станом на 14:00 – в Одесі трапилася масштабна ДТП за участі п'яти машин. До лікарні госпіталізували трьох учасників ДТП, серйозні травми – у водія мікроавтобуса. Володимир Зеленський вивів з складу РНБО колишнього очільника Офісу президента. Натомість запросив туди нового – Андрія Єрмака.

      Також у випуску: 

      У Псковській області Росії мікроавтобус зіткнувся з вантажівкою. Внаслідок потужного зіткнення загинули 8 українців, зокрема водій транспорту.

      За українцями, які б уже мали повернутися з епіцентру смертельного китайського вірусу, досі ніхто не приїхав. 

      У Брюсселі відбудеться термінова зустріч міністрів охорони здоров'я країн ЄС. Вони мають на меті розробити спільний план протидії поширенню коронавірусу.

      В Мінську узгодили ще одну ділянку розведення сил і передали новий список пололених. 

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      сьогодні
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      Теги: Новини України Аварії та ДТП Новини Одеси РНБО Андрій Єрмак Випуск новин
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