Випуск новин за 14:00: Масштабна ДТП в Одесі. Єрмак в РНБО

У випуску новин за 13 лютого станом на 14:00 – в Одесі трапилася масштабна ДТП за участі п'яти машин. До лікарні госпіталізували трьох учасників ДТП, серйозні травми – у водія мікроавтобуса. Володимир Зеленський вивів з складу РНБО колишнього очільника Офісу президента. Натомість запросив туди нового – Андрія Єрмака.

Також у випуску: У Псковській області Росії мікроавтобус зіткнувся з вантажівкою. Внаслідок потужного зіткнення загинули 8 українців, зокрема водій транспорту. За українцями, які б уже мали повернутися з епіцентру смертельного китайського вірусу, досі ніхто не приїхав. У Брюсселі відбудеться термінова зустріч міністрів охорони здоров'я країн ЄС. Вони мають на меті розробити спільний план протидії поширенню коронавірусу. В Мінську узгодили ще одну ділянку розведення сил і передали новий список пололених.