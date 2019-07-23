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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 БОРИС ДЖОНСОН ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
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      Випуск новин за 14:00: Моторошна пожежа в центрі Києва. "Ощадбанк" виграв суд проти РФ

      Випуск новин 96 Читать новость на русском

      У випуску новин за 23 липня станом на 14:00 – загорілася квартира у багатоповерхівці на Кловському спуску у центрі Києва. У результаті пожежі загинула літня жінка з інвалідністю. Надзвичайники вже загасили вогонь. Київський апеляційний суд задовольнив заяву "Ощадбанку" та дозволив стягнути з Росії 1,3 мільярда доларів за захоплене майно в Криму.

      Також у випуску:

      Кабмін тимчасово призначив нового виконувача обов'язків голови Державної фіскальної служби – Дениса Гутенка.

      Наркоторговець втрапив у ДТП з поліцейською машиною, коли віз 300 кілограмів метамфетаміну.

      Верховний Суд Росії розгляне апеляцію на вирок українцю Павлові Грибу. 

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      Теги: Україна – Росія Анексія Криму Випуск новин Новини Києва Судді Гроші Ощадбанк Пожежа Жертви
      Джерело: 24 канал
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      Новини за 23 липня
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