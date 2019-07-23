Випуск новин за 14:00: Моторошна пожежа в центрі Києва. "Ощадбанк" виграв суд проти РФ
У випуску новин за 23 липня станом на 14:00 – загорілася квартира у багатоповерхівці на Кловському спуску у центрі Києва. У результаті пожежі загинула літня жінка з інвалідністю. Надзвичайники вже загасили вогонь. Київський апеляційний суд задовольнив заяву "Ощадбанку" та дозволив стягнути з Росії 1,3 мільярда доларів за захоплене майно в Криму.
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Джерело: 24 канал
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