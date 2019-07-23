Випуск новин за 14:00: Моторошна пожежа в центрі Києва. "Ощадбанк" виграв суд проти РФ

У випуску новин за 23 липня станом на 14:00 – загорілася квартира у багатоповерхівці на Кловському спуску у центрі Києва. У результаті пожежі загинула літня жінка з інвалідністю. Надзвичайники вже загасили вогонь. Київський апеляційний суд задовольнив заяву "Ощадбанку" та дозволив стягнути з Росії 1,3 мільярда доларів за захоплене майно в Криму.

Також у випуску: Кабмін тимчасово призначив нового виконувача обов'язків голови Державної фіскальної служби – Дениса Гутенка. Наркоторговець втрапив у ДТП з поліцейською машиною, коли віз 300 кілограмів метамфетаміну. Верховний Суд Росії розгляне апеляцію на вирок українцю Павлові Грибу.

Джерело: 24 канал