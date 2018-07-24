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Випуск новин за 14:00: Моторошне ДТП в Києві. Прорив дамби в Лаосі

Випуск новин 11 Читать новость на русском

У випуску новин за 24 липня станом на 14:00 – біля метро "Дорогожичі" в Києві дві автівки зіштовхнулись і збили чотирьох людей, які стояли на тротуарі. Під колесами загинув один літній чоловік, ще троє людей – зараз у лікарні. У Лаосі прорвало гідро-електричну дамбу. Внаслідок аварії сотні зниклих безвісти та щонайменше 6 тисяч людей втратили свої домівки.

Також у випуску:

КНДР розпочала демонтаж об'єктів на майданчику ракетно-космічного комплексу.

Масштабні лісові пожежі у Греції: вже десятки загиблих та більше сотні постраждалих.

До Одеси прибули кораблі НАТО, які проведуть спільні навчання з кораблів МВС України.

Теги: Надзвичайні ситуації Аварії та ДТП Новини Києва Випуск новин
Джерело: 24 канал
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