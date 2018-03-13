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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ РЕКС ТІЛЛЕРСОН ВОЛОДИМИР РУБАН
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ РЕКС ТІЛЛЕРСОН ВОЛОДИМИР РУБАН

Випуск новин за 14:00: Моторошне вбивство на Дніпропетровщині. Закон про ДБР

Випуск новин 14:55, сьогодні 105 Читать новость на русском

У випуску новин за 13 березня станом на 14:00 – у Павлограді школяр напав з ножем на сусідів, внаслідок чого чоловік та дитина загинули, а вагітна жінка з пораненнями опинилась у лікарні. Депутати провалили голосування за зміни до законопроекту про Державне бюро розслідувань.

Також у випуску:

У пожежі на полігоні на Миколаївщині загинув військовий, ще семеро отримали опіки.

Нацбанк хоче запустити в обіг 10 гривень монетою.

Росія відмовилася відповідати на ультиматум Британії у справі екс-шпигуна Сергія Скрипаля.

За минулу добу на фронті поранили двох військових. Бойовики 5 разів порушили режим припинення вогню.

Теги: Випуск новин Кримінальні новини Жертви Законопроект Верховна Рада Новини Дніпра Державне бюро розслідувань
Джерело: 24 Канал
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