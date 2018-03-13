Випуск новин за 14:00: Моторошне вбивство на Дніпропетровщині. Закон про ДБР
Випуск новин 14:55, сьогодні 105 Читать новость на русском
У випуску новин за 13 березня станом на 14:00 – у Павлограді школяр напав з ножем на сусідів, внаслідок чого чоловік та дитина загинули, а вагітна жінка з пораненнями опинилась у лікарні. Депутати провалили голосування за зміни до законопроекту про Державне бюро розслідувань.
Також у випуску:
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Джерело: 24 Канал
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