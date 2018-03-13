Випуск новин за 14:00: Моторошне вбивство на Дніпропетровщині. Закон про ДБР

У випуску новин за 13 березня станом на 14:00 – у Павлограді школяр напав з ножем на сусідів, внаслідок чого чоловік та дитина загинули, а вагітна жінка з пораненнями опинилась у лікарні. Депутати провалили голосування за зміни до законопроекту про Державне бюро розслідувань.

Також у випуску: У пожежі на полігоні на Миколаївщині загинув військовий, ще семеро отримали опіки. Нацбанк хоче запустити в обіг 10 гривень монетою. Росія відмовилася відповідати на ультиматум Британії у справі екс-шпигуна Сергія Скрипаля. За минулу добу на фронті поранили двох військових. Бойовики 5 разів порушили режим припинення вогню.