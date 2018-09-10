Випуск новин за 14:00: Моторошне вбивство у Києві. Юдейські новорічні святкування

У випуску новин за 10 вересня станом на 14:00 – у Києві хлопець вбив свого знайомого та декілька днів жив із трупом у квартирі. Першими тривогу забили мешканці будинку. В Умані у розпалі святкування юдейського нового року. Цьогоріч Рош Гашана відзначають з 9 до 11 вересня. До міста вже прибули близько 30 тисяч паломників, переважно хасидів. Це представники містичного відгалуження юдаїзму.

Також у випуску: Суд окупантів у Криму відмовився розглядати справу про звільнення Балуха. Окупаційні ЗМІ стверджують, що завод "Титан" припинив роботу. У Миколаївській області чоловік стріляв по дітях.