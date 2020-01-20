15:26
20 січ 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ ОЛЕКСІЙ ГОНЧАРУК
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Хто готує замах на Путіна. Конкуренти для "Єдиної Росії"
      Вєсті Кремля
      20:46, 18 січня
      Вєсті.UA. Жир: Сімейне непорозуміння Малюськи. Епоха кнопкодавства
      Вєсті.UA
      20:18, 18 січня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      24 Канал Програми Випуск новин
      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ ОЛЕКСІЙ ГОНЧАРУК

      Випуск новин за 14:00: На Київщині ховають жертв авікатастрофи МАУ. Микитася зняли з рейсу

      Випуск новин 28 Читать новость на русском

      У випуску новин за 20 січня станом на 14:00 – сьогодні поховають загиблих у небі над Тегераном українців. Жалобні церемонії пройдуть по всій Україні. Колишнього нардепа та фігуранта антикорупційної справи Максима Микитася зняли з літака. Про це повідомляє журналіст Сергій Лещенко. Той намагався вилетіти до Великої Британії.

      Також у випуску:

      Принц Гаррі вперше публічно прокоментував свій вихід із королівської родини. У своїй промові на одному із благодійних заходів він заявив, що подружжя герцогів Сассекських хотіло і надалі служити королеві.

      Австралію, яка протягом останніх місяців потерпає від пожеж, тепер накрили ще й пилові бурі. Через сильні вітри та грози шари червоного пилу накрили міста та селища.

      Доля чорних скриньок збитого в Ірані літака вирішується просто зараз. До України сьогодні прибув уповноважений представник іранського уряду міністр інфраструктури Мохаммад Есламі.

      Кожна 5 пачка масла в Україні – підробка: результати масштабної перевірки
      сьогодні
      10397
      Теги: МАУ Авіакатастрофа МАУ в Ірані Випуск новин Жертви
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 15:00 Правда в болоте лжи. Куда ведут анонимные каналы в Телеграме
      Катимся! 96
      сьогодні , 13:00 Україну очікує транспортний колапс
      Северин Трач 2729
      15 січня , 12:06 Як заробляти гроші на хобі: корисні поради
      Марія Бондар 9343
      15 січня , 16:55 Куди піти у січні: найцікавіші події Києва
      1652
      сьогодні , 12:00 Цирк против государства вертухаев – Дубинянский про украино-российское противостояние
      Михайло Дубинянський 895
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук