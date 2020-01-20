Випуск новин за 14:00: На Київщині ховають жертв авікатастрофи МАУ. Микитася зняли з рейсу

У випуску новин за 20 січня станом на 14:00 – сьогодні поховають загиблих у небі над Тегераном українців. Жалобні церемонії пройдуть по всій Україні. Колишнього нардепа та фігуранта антикорупційної справи Максима Микитася зняли з літака. Про це повідомляє журналіст Сергій Лещенко. Той намагався вилетіти до Великої Британії.

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